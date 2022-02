Salon de Genève 2014 : Peugeot 308 SW, nouvelles capacités

Profitant du style élégant de la compacte dont il est issu, le break 308 SW offre en sus une capacité de chargement augmentée à 610 litres, l'un des plus spacieux de la catégorie.

Du style

Perpétuant la lignée des breaks compacts, ce 308 SW seconde génération livre un dessin nettement plus élégant que son prédécesseur, héritant de la nouvelle griffe Peugeot apportée par le designer Gilles Vidal.







Avec son toit légèrement tombant, ses barres de toits intelligemment dissimulées, son pli de caisse latéral courant au-dessus des poignées, ses feux horizontaux quasiment inchangés, le break étire la berline sans la dénaturer.



...et du coffre !

Qualité de ce break, outre son style, c'est sa capacité de chargement. De 520 litres sur la première génération, le 308 SW revendique ici 610 litres au total, c'est-à-dire un volume supérieur à la Renault Mégane Estate (524 litres) et juste au-dessus de la Volkswagen Golf SW (605 litres).



Les motorisations n'offrent aucune surprise en reprenant la majorité du catalogue de la berline, des essence 1,2 litre e-THP 110/130 chevaux, 1,6 litre THP 155 ch aux diesel 1,6 litre HDi 92 ch, e-HDi 115 ch et 2,0 litres BlueHDi 150 ch. Seul ce dernier bloc propose la boîte automatique 6 rapports (+1.200 euros).



Les commandes de ce Peugeot 308 SW ont d'ores-et-déjà débuté, avec un tarif démarrant à 22.350 euros (900 euros de plus), augmentant au fil des motorisations citées plus haut et des quatre niveaux d'équipement Access, Active, Allure et Féline.



Pour tous les prix de la Peugeot 308 SW 2014, voici la liste: