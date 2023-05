Salon de Genève 2015 : Nissan Sway Concept, la nouvelle Micra se prépare

Porté par ses fers de lance Qashqai et Juke, Nissan a profité du Salon de Genève 2015 pour y dévoiler un concept-car baptisé Sway qui préfigure les grandes lignes de la prochaine génération de la citadine Micra.

"Un design et un plan produit innovant ont donné naissance aux Qashqai et Juke, deux des plus grands succès automobiles de ces dernières années. Qu'arriverait-il si notre marque appliquait les mêmes philosophies radicales et standards de qualité à l'un des segments les plus importants en Europe : celui des citadines ?". Au moment de teaser une première fois son concept Sway le 24 février dernier, Nissan a clairement affiché son ambition de préparer la cinquième génération de sa citadine Micra et le Salon de Genève 2015 a confirmé ce souhait ("Sway") avec un modèle au style très réussi.

Belle et lumineuse

D'entrée de jeu, le faciès de ce nouveau bolide nippon en impose grâce une calandre qui ne passe inaperçue avec ce fameux "V" métallisé et des projecteurs à LED qui ressemblent à un boomerang. Des portes à ouverture antagoniste, des lignes très marquées, un toit flottant et quatre sorties d'échappement sous la forme de trapèze à l'arrière complètent une ligne esthétique aguicheuse.

L'intérieur est dans la même veine avec un habitacle futuriste et lumineux grâce à un toit en verre panoramique et à un mélange de couleurs pêchu faisant la part belle au bleu, au orange et au blanc. L'ensemble est très épuré et ergonomique avec seulement deux boutons multifonctions qui ne pèse pas bien lourd face cet écran central incrusté sur la planche de bord.

Pour le reste, aucune information concernant les caractéristiques techniques de l'engin n'a été dévoilée. Mais l'objectif était ailleurs pour Nissan lors de ce Salon de Genève 2015 qui ouvrira ses portes au grand public dès ce jeudi 5 mars.

Genève 2015 - Nissan Sway Concept : présentation officielle

Vidéo bonus - Essai Comparo : Nissan Micra, Renault Mégane Cabriolet et MINI Countryman (Automoto - 2011)