Salon de Genève 2017 : Les visiteurs ont été au rendez-vous !

Par Estelle SANZO

L'heure du bilan a sonné pour le salon de Genève 2017. Les 175 nouveautés et concept-cars, ont-ils réussi à conquérir les visiteurs ? Il semblerait bien que oui !

Après 10 jours de spectacle, les lumières du salon automobile de Genève 2017 se sont éteintes. Et ce 87ème cru a visiblement séduit les visiteurs qui sont venus nombreux dans les allées de Palexpo. Il faut dire qu'avec les 900 véhicules mis sous les projecteurs, il y avait de faire chavirer les cœurs des visiteurs. Au programme ? Ferrari 812 Superfast, nouvelle Alpine A110Audi RS5ou encore Peugeot Instinct. Résultat, plus de 690.000 visiteurs ont fait le déplacement contre 687.000 l'année dernière.

Un président content !





"Le Salon de l'automobile de Genève demeure une plateforme de communication irremplaçable pour les grandes marques et un rendez-vous incontournable pour les acheteurs et amateurs de voitures d'exception" a souligné Maurice Turrettini, président de la manifestation. D'ailleurs, ce dernier ne cache pas sa joie face au chiffre annoncé et se réjouit du succès de cette 87ème édition.

Sachez que si vous avez manqué l'édition 2017 du salon de Genève, pas de panique. L'événement vous donne rendez-vous l'année prochaine. La 88ème édition ouvrira ses portes du 8 au 18 mars 2018 !