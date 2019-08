Salon de Los Angeles 2011 : nouveau Honda CR-V

Très attendue, la troisième génération du Honda CR-V a été présentée à Los Angeles. Ce SUV au physique particulier possède de nombreuses qualités, et sera décliné pour l'Europe en 2012.

Le Honda CR-V se dévoile dans sa 3ème génération au Salon de Los Angeles 2011.







Évolution timide



La troisième génération garde énormément de gimmicks de la seconde. On retrouve la calandre décalée vers le bas, le fond de caisse remontant sur le bouclier, le pli latéral sous le vitrage, une découpe de vitre terminant en pointe, un hayon incurvé plus semblable au Volvo XC60. L'effet de nouveauté est plus subtil, mais important, sur les plats des passages de roues et les reliefs accentués (faciès, hayon). Cependant, le résultat est un peu banal.







Une seule motorisation



En Amérique du Nord, le CR-V III sera disponible avec bloc 4 cylindres, un 2.4 litres essence puissant de 185 chevaux et associé à une transmission auto 5 vitesses. Le gain de 5 chevaux sera peu palpable, mais la consommation est annoncée en baisse, de 9,8 à 9,0 l/100km en moyenne (2 roues motrices) et de 10,2 à 9,4 l/100km (4x4). Le conducteur pourra améliorer ces chiffres grâce à un indicateur d'éco-conduite.





Nouveau succès



Le CR-V est un best-seller en Amérique du Nord. Modèle n°3 le plus vendu chez Honda après l'Accord et la Civic, le SUV nippon rentre dans le Top 20 des véhicules les plus vendus aux Etats-Unis. Face à lui, le tout nouveau Ford Escape 2013 lui donnera du fil à retordre, et n'oublions pas le Toyota RAV4, autre star du segment des SUVs.





En Europe, ce Honda CR-V devrait obtenir quelques aménagements esthétiques, lors de sa venue au Salon de Genève 2012, en mars prochain.