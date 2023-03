Salon de Los Angeles 2012 : une Ford Fiesta ST de 197 ch

Il sont chanceux ces américains ! En plus de profiter des grosses cylindrées telle la Mustang, les clients auront le choix de notre Fiesta ST européenne, et avec 15 chevaux supplémentaires.

La Ford Fiesta ST sera prochainement adoptée par l'Amérique, en configuration de 197 ch, contre 182 ch en Europe.



Édition spéciale ?

Vue en avant-première au Mondial de l'Auto à Paris en septembre, la Fiesta restylée en avait profité pour se décliner en version sportive ST, promise depuis un an. Lancée début 2013, elle développera 180 chevaux. Également exposée au Salon de Los Angeles ouvrant ce mercredi, la citadine Ford en profite pour augmenter sa puissance à 197 chevaux, et son couple à 291 Nm, contre respectivement 182 ch et 280 Nm.



Pourquoi ??? Parce que...

Avant, Ford aux États-Unis se traduisait par le Ford F-150, la Crown Victoria et la Mustang. Si le premier reste la vente n°1 dans le pays, la tendance est aux petites et donc à la Fiesta, vendue depuis deux ans sur le sol américain, avec une carrosseries 3, 4 ou 5 portes. Sauf que la puissance est toujours vendeuse et une des premières caractéristiques évoquées, la version sportive se dote d'un petit bonus ne nous étant pas réservé. Étrange, car en face, aucune concurrente n'a de quoi faire front, les Citroën DS3 Racing ou VW Polo GTI n'étant pas importées.



Le prix n'a pas été communiqué, la Ford Fiesta devrait se positionner autour de 25.000 dollars, soit un peu moins de 19.500 euros hors taxes.



Voici la vidéo officielle de la Ford ST (Europe) :