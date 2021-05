Salon Milan EICMA 2015 : Honda dévoile un scooter tout-terrain et 2 concept-bikes

A l’occasion du Salon de la moto de Milan, Honda a révélé un un scooter tout-terrain, le City Adventure et deux concepts-bike : le CB4 Naked et le CBSix50.

City Adventure Concept : un scooter pour toutes les routes

Premier concept dévoilé par la marque japonaise au salon de Milan : le City Adventure Concept, conçu à partir de la plate-forme de l'Integra 750. Un deux-roues qui présente les nouvelles directions de développement pour des scooters polyvalents, aussi à l’aise sur les routes de ville que sur les chemins de campagne.

Hyper futuriste avec ses lignes tranchantes et équipé de pneus à crampons, le scooter insuffle « une toute nouvelle interprétation de l'idée de l'Aventure en deux-roues. Ce concept introduit l'esprit baroudeur au coeur des villes et souligne l'engagement de Honda d'explorer de nouvelles voies et de créer de nouvelles technologies pour enrichir encore le style de vie de ses clients », explique le constructeur Tokyoïte. Aucune performance n’a été dévoilée pour ce scooter enduro.







CB4 Naked et CBSix50 : les concept-bikes en toute discrétion

Les deux autres concepts de la marque ailé, n’ont rien de fou sur le papier. CB4 Naked et CBSix50 sont tous deux motorisés par le 4 cylindres en ligne pour une puissance de 87 chevaux, que le moteur délivre à 11 000 tr/mn, celui de la CB650. Leur design, par contre attire l’œil. Les roadsters s’offrent des lignes radicales et séduisantes, et dévoile un savant mélange entre les Hornet de la marque japonaise et des Café Racers typique des années 60.

Mention spéciale au feu de freinage placé sous la selle et qui rappel la sortie du pot d’échappement du Ducati 1199 Panigale.