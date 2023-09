Salon de Moscou 2010 : Hyundai RB Concept ou l'Accent européenne

La Hyundai Verna se transformera en concept-car nommé Hyundai RB à l'occasion du Salon de Moscou 2010. Elle n'est finalement que la version de série de notre future Hyundai Accent.

Une face européenne

Si la voiture est promise pour une carrière mondiale, son faciès sera adapté pour l'Europe, attendant un style plus audacieux. Ainsi la Hyundai Verna opte pour des optiques plus compactes, des diodes, un bloc calandre-prise d'air lié et ailleurs un bouclier arrière à plastique noir, pour un effet disons...plus sportif.