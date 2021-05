Salon de Moscou 2014 : Lada présente ses concept-cars Vesta et Xray 2

Dans une mauvaise passe au lendemain d'une production réduite, le constructeur Lada veut consolider l'avenir à travers deux concept-cars Xray 2 et Vesta présentés " à domicile " au Salon de Moscou (Russie), illustrant les futures crossovers et berline.

Anecdotique en France (59 exemplaires...), Lada reste toujours la marque numéro 1 en Russie avec 16% de part de marché. Cependant, le marché s'écroule de 10% et cela s'accentue avec -23% en juillet, sans compter que les poursuivants (Kia, Renault, Hyundai) réduisent l'écart. Devant ce constat, Lada doit renforcer sa gamme, ce que préfigure deux concept-cars au Salon de Moscou.





Propositions séduisantes

Le premier est la seconde version du Xray, - lui-même une meilleur évocation du C-Cross de 2008 - et qui avait donné l'orientation du design de la marque avec des lignes beaucoup plus séduisantes et tendues. Plus proche de la série, le Xray 2 garde des proportions de crossover, mais désormais en 5 portes, taillant 4,20 m, reposant sur une base de Dacia Sandero, et ne demande qu'une validation pour passer à la série. Bonne surprise, il conserves les flancs sculptés, et offre une vision moderne de Lada même si la partie noire ira rappeler la Toyota Aygo. Ce modèle pourrait devenir réalité en 2016.



Le second concept-car, la Vesta, est une berline compacte d'environ 4,35 mètres dans le même esprit que le Xray avec ses flancs creusés, un moteur 1,6 litre essence Renault de 125 ch et montre ce que serait une future Priora (elle-même restylée cette semaine). Les optiques et jantes semblent quelque peu exagérées pour ce type de véhicule, l'intérieur puise un peu trop son inspiration chez la Ford Focus et la Hyundai Elantra, mais Lada est dans la bonne direction. La sortie est prévue à l'automne 2015.



Ces Lada Xray Concept 2 et Vesta Concept seront exposés du 27 août au 7 septembre au Salon de Moscou (Russie), aux côtés d'une version WTCC de la Vesta, qui devrait débuter en 2015.