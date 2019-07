Salon de la Moto, Scooter, Quad 2011 de Paris : un succès

L'évènement du 2-roues s'est tenu sur 6 jours à paris, un retour vers un beau succès puisque plus de 180.000 visiteurs ont poussé les portes du Salon pour admirer les nouveautés et animations.

Malgré le temps peu clément, la foule s'est déplacé à Paris pour admirer les nouveautés et animations du Salon de la Moto, Scooter et Quad 2011 !







Beau bilan !



Preuve que l'univers du 2-roues (voire 3 ou 4) passionne toujours le grand public, le Salon de la Moto, Scooter et Quad a attiré 183.026 visiteurs à paris Expo, situé à Porte de Versailles. L'évènement a profité d'une large couverture médiatique et d'une floppée de nouveautés exposées dans la continuité du Salon de Milan. Mais cela s'est fait aussi grâce aux 35.000 m² où s'étendaient les différents services, constructeurs, et animations.



Animations à succès



Les organisateurs se félicitent du nombre de personnes et des kilomètres parcourus sur les différentes pistes mises à disposition : "Piste de scooter électrique : 3520 km parcourus; Stadium moto85.com : 2000 km d'essais parcourus et un exceptionnel succès pour les démonstrations de Stunt ; Piste CRS-Gema : 1800km (dont 1000 essais); le Jump Start de Harley Davidson : 600km, Piste de mini-moto : 385 essais", signale le communiqué.





La prochaine édition se déroulera dans deux ans, en 2013, même ville, même endroit, pour encore plus de nouveautés et probablement de visiteurs !