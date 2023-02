Salon de New York 2013 : Audi A3 Berline, le chaînon manquant

Dérivée en version "à malle", la compacte allemande tentera de séduire les marchés américain et chinois. L'Audi A3 berline, aussi proposée en version S3 de 300 ch, sera également disponible en Europe.

Après les 3 portes et Sportback, voici l'Audi A3 Sedan, dévoilée au Salon de New York.



Logique

Ce modèle arrive à point nommé, ou pas. L'Audi A3 était précurseur des compactes premium à sa sortie en 1998, suivie ensuite par la BMW Série 1 six ans plus tard et la Mercedes Classe A seulement en 2012. Mais le constructeur aux anneaux a raté le coche des berlines compactes premium, devancée par la CLA. Une concurrence séduisante à qui cette A3 berline emboîte le pas, pour chercher les clients en Amérique du Nord et en Chine, friands de voiture à malle haut de gamme.



Pièces rapportées

Esthétiquement, il n'y a aucune surprise de la part d'Audi, cette A3 Sedan étant une simple version "à coffre", déjà préfigurée au Salon de Genève 2011 en concept-car. La longueur est ainsi accrue à 4,46 mètres (+20 cm), soit 8 cm de moins que la Mercedes CLA. Seule véritable différence, le dessin des feux arrière, beaucoup plus "pincé" et modelé par la barre de diodes. Et vous vous en doutez, l'habitacle est strictement identique, d'où le peu de photos de l'intérieur.



Gamme réduite

La gamme, ici communiquée provisoirement pour le marché européen, comprendra les moteurs essence 1.4 TFSI 140 ch / 250 Nm et 1.8 TFSI 180 ch / 250 Nm, ainsi que le diesel 2.0 TDI 150 chevaux / 320 Nm. Les consommations seront respectivement de 4,7/5,7/4,2 l/100km, les émissions de de CO2 se cantonnant en moyenne à 109/135/108 g/km, évitant ainsi un malus écologique. Enfin, la S3 Berline - ici en rouge - sera probablement proposée avec la motorisation 2.0 TFSI de 300 chevaux / 380 Nm. Elle engloutira le 0-100 km/h en 4,9 secondes (boîte S tronic) ou 5,3 secondes (boîte manuelle), pointera à 250 km/h, consommera autour de 7,0 l/100 km et rejettera 159 à 162 g/km de CO2 (1.500 euros de malus). Aucun tarif n'a pour le moment été évoqué.



L'Audi A3 Sedan est présentée ce mercredi au Salon de New York et y sera exposée jusqu'au 7 avril.