Salon de Pékin 2012 : Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse Wei Long

Du concret pour le cabriolet le plus puissant au monde. La Grand Sport Vitesse, ou Wei Long en chinois, se présente officiellement à Pékin avec le moteur W16 de 1.200 chevaux avec une édition unique.

Summum du luxe et du sport automobile, la Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse ne pouvait que se dévoiler à Pékin !







Sous le signe du dragon



"Le cabriolet le plus rapide jamais construit en série", cette attestation suffit amplement comme simple argumentation. La Grand Sport Vitesse, mariage du cabriolet et de la version ultime de la marque, résulte en une voiture qui atteint des sommets et conjugue l'automobile au superlatif. Normal donc que Bugatti choisisse Pékin, capitale du marché n°1 mondial de la voiture, et surtout de luxe.





Un exemplaire unique



Et à l'occasion de l'Année du Dragon, une Veyron "Wei Long" a été confectionnée, avec de nouveau la participation de la Manufacture Royale de Porcelaine de Berlin. Elle arbore ainsi l'animal légendaire entre les sièges, et sur la trappe de réservoir. Quant au caractère chinois, il s'invite sur les tapis de sol et appuis-tête.





Chiffres ahurissants



Vitesse. Le mot est choisi pour cette Veyron spéciale, qui abat 410 km/h en pointe. Dans celle-ci, il n'y a pas seulement les occupants qui sont à l'air libre (conseillé sous 200 km/h), mais aussi le moteur, s'oxygénant également par deux entrées situées derrière les appuis-tête. D'une cylindrée de 7.993 cm3, et doté de 4 turbos, il dégage la furie de 1.200 chevaux, et un couple moteur gargantuesque de 1.500 Nm. La transmission est toujours intégrale, mais les 4 roues se dotent de nouvelles jantes 20 pouces.





Et question tarif, Bugatti communique le prix de la Vitesse Wei Long à 1,58 million d'euros ! Gloups.