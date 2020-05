Salon de Pékin 2014 : Audi TT Offroad Concept, le coupé façon crossover 5 portes

Audi a débarqué, hier au Salon de Pékin, avec un nouveau prototype de SUV inspiré du TT. Son nom : l'Audi TT Offroad Concept. Ce modèle hybride est pourvu d'un quatre cylindre 2.0 litres et deux blocs électriques disposés à l'avant et à l'arrière du véhicule, capables de délivrer une puissance totale de 408 chevaux.

Ce crossover tout droit sorti de l'imagination d'Audi, que la marque Allemande introduit à Pékin, doit préfigurer la future génération de TT : propos de Ulrich Hackenberg, membre du comité directoire.



Une TT aux allures de SUV

Allroad Shooting Brake à Détroit, TT Quattro Sport Concept à Genève et maintenant TT Offroad Concept à Pékin... Audi respire TT ces temps-ci. Dernière création donc la firme d'Ingolstadt : ce modèle cinq portes version TT, avec des dimensions dignes de la gamme Q preuve en est ses 4.39 mètres de long pour 1.85 de large et 1.53 de hauteur. L'intérieur du SUV se rapproche également de la sportive même si... la planche de bord plus large fait davantage penser à une Q3. Autre caractéristique à son bord : ces écrans fixés sur les sièges arrières, qui permettent aux passagers e regarder des films avec un son de qualité Bang Olufsen. Cette Audi TT Off Road embarque enfin un tas de technologies pour faciliter la conduite parmi lesquelles Online Traffic Light Information qui indique au conducteur la vitesse optimale pour ne pas se retrouver arrêté par exemple à un feu rouge.





Trois moteurs et trois modes de conduite

Audi conjugue sur ce concept-car la puissance d'un quatre cylindres 2.0 litres TFSI de 292 chevaux à celle de deux blocs électriques disposé à l'avant et à l'arrière du véhicule, délivrant chacun 54 et 107 chevaux ; soit un total avoisinant les 408 chevaux. Trois moteurs associés à une boite automatique S Tronic, six rapports. La consommation est de l'ordre du 1.9 litre au 100 ; l'équivalent de 45g de CO2 émis au km. Ce modèle affiche par ailleurs 50km d'autonomie en mode tout électrique, 880 en combinant les deux sources d'énergie ! Enfin, plusieurs modes de conduites sont proposés au conducteur: le tout électrique, ne fait fonctionner que le moteur arrière (vitesse max 130 km/h), le deuxième combine l'action des trois moteurs avec le bloc avant électrique qui sert de générateur et le troisième mode, sport, où les bloc électriques sont utilisés comme des sortes de boost.





Vitesse maximale de cet Audi TT Allroad Concept : 250km/h pour un 0 à 100 établi en 5.2 secondes : des performances à couper le souffle.