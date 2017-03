Salon de Shanghai 2017 : Teaser de la Skoda Vision E, le coupé Kodiaq !

Par Xavier BEAL | Ecrit pour TF1 |

En septembre 2016, Automoto vous révélait l'existence d'un projet Skoda pour un SUV Coupé du Kodiaq. Et voilà que Skoda vient de publier sur son site officiel un teaser d'un concept, baptisé Vision E. Or, son look ressemble à un SUV Coupé Kodiaq…



Uniquement pour la Chine ?

Après le Skoda Vision S du dernier Salon de Genève, Skoda présentera dans quelques semaines, au Salon de Shanghai, le concept Vision E. En observant le cliché publié par le constructeur tchèque, on ne peut s'empêcher d'y voir le futur SUV Coupé Kodiaq. La ligne est très marquée avec un pavillon fuyant vers l'arrière et des surfaces vitrées qui sont plus petites. En principe, le véhicule de série sera d'abord commercialisé en Chine mais on ne sait pas encore si l'Europe pourra en profiter. En effet, si on suit l'exemple de Mazda, le SUV Coupé CX-4, dérivé du CX-5, n'est pas vendu sur notre continent ! En attendant ce SUV Coupé, les Européens pourront se rabattre sur le Skoda Kodiaq RS, version sportive et plus dynamique du SUV.



