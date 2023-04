Salon de Tokyo 2009 : Porsche abandonne

La firme à l'écusson ne se rendra pas au Salon de Tokyo 2009. Ce nouveau désistement remet un plus en question le maintien du rendez-vous nippon, qui pourrait bien se solder par une annulation.

Lui aussi victime de la crise, le constructeur de Stuttgart n'a pas jugé nécesaire par les temps qui courent, de se rendre au prochain Salon de Tokyo.

Cette « retraite stratégique » fait suite aux défections des nombreuses firmes allemandes (Mercedes Volkswagen, BMW) et américaines (dont General Motors et Chrysler), sans oublier Renault ou encore Volvo.



Parmi les survivants, seuls le groupe Toyota, ainsi que Honda, Kia, Hyundai, Nissan et certaines marques de luxe retiennent l'attention... pour le moment.



Ces abandons successifs se révèlent peu rassurants et compromettent sérieusement le futur déroulement du Salon, à tel point que certains constructeurs japonais envisagent également de se désister. Le Salon nippon, censé se tenir entre le 23 octobre et le 8 novembre prochain, aura-t-il bien lieu ?