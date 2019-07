Salon de Tokyo 2011 : une curiosité nommée Suzuki Q-Concept

Totalement barrée, la Suzuki Q-Concept est une étude de style qui perpétue la tradition des constructeurs japonais au Salon de Tokyo, présentant leur vision futuriste de la micro-citadine.





Jouet sur roues, la Q-Concept est une proposition joviale et avavnt-gardiste de la (très petite) citadine de demain. Look barré



C'est une tradition au Salon de Tokyo, les concept-cars sont généralement très futuristes, et surtout urbains, les taxes étant limitées pour les véhicules de moins de 3,40 mètres. Ce Suzuki Q-Concept aux micro-roues carrénées est un mix entre la Peugeot Moovie et les premiers Nissan Pivo, à savoir une cabine circulaire.







Micro-Caractéristiques



Avec une longueur de 2,50 mètres, la Q-Concept égale la première génération de smart, mais dispose d'une hauteur bien plus conséquente (1,65 m). Stricte deux places, cette proposition de Suzuki propose une deuxième configuration 3 places calquée sur le . Côté propulsion, elle embarque un moteur électrique - what else ? - d'une autonomie de 45 km et permettant une vitesse maximale de 60 km/h.





Présentée au salon de Tokyo, la Suzuki Q-Concept sera exposée avec un autre concept Regina, et une Swift hybride-série.