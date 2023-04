Salon Genève 2016 : Jaguar F-Type SVR, la féline au V8

La firme de Coventry a profité du Salon de Genève 2016 pour dévoiler au grand public, son dernier bolide félin orangé : la Jaguar F-Type SVR, équipée d’un puissant moteur V8 de 5,0 litres.

Après une ligne révélée à la fin du mois de Janvier, la Jaguar F-Type arrive à Genève accompagné de deux coupés et d’une version sportive.

coupé ou cabriolet le Jaguar F-Type SVR, fait tourner les têtes au Salon de Genève. Les deux styles de carrosserie sont équipés du package aérodynamique intéressant. La SVR s’offre une garde au sol et un aileron arrière actif fabriqué à partir de fibre de carbone tandis que le châssis a gagné des amortisseurs optimisés et barres antiroulis.

En outre, la Jaguar s’équipe d’un imposant diffuseur, un becquet arrière massif et des prises d’air élargies sur le bouclier avant ainsi que des roues de 20 pouces et des freins en carbone-céramique standard plus appropriés aux performances du bolide. D'autres améliorations importantes sont les bienvenues telles que le nouveau système d'échappement en titane, la boîte de vitesses optimisée et la mise à jour du système de traction intégrale.

Jaguar F-Type, en images officielles, au Salon de Genève 2016

La version cabriolet est 15 kg plus lourd, mais cela a très peu d’impact sur les performances de la Jaguar. En effet, la F-Type S effectue également le 0 à 100 km/h en 3,5 secondes, pour une vitesse maximale de 314 km/h. Déjà disponible sur commande, pour de première livraison à l’été, la Jaguar F-Type SVR Coupé coûte 139.500 euros en Royaume-Uni alors que le cabriolet est à 146.500 euros.