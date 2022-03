Salon Genève 2016 : SpaceTourer Hyphen et E-Méhari by Courrèges, les concepts colorés de Citroën

Le stand de la marque aux chevrons, lors du salon de Genève qui se tient du 1er au 13 mars, fait la part belle aux concepts blanc et orange : le SpaceTourer HYPHEN et E-Méhari par Courrèges.

Cette année, la marque française joue la carte « hippie-chic » sur son stand du Salon de Genève 2016.

Méhari est de retour en version électriques. Pour mettre en avant la nouvelle version électrique qui maintient la philosophie de l'original, la marque aux chevrons s’est associé à la maison Courrèges pour un design décapant. Le cabriolet à quatre places s’offre une robe blanche aux accents orange vifs. L’automobile de l’été est livrée avec un toit en plexiglas qui lui donne un aspect givré, idéal pour de chaude température.

L'arceau arrière du modèle classique a été remplacé sur ce concept par deux sangles latérales ce qui offre plus d’espace, que ce soir pour le passager ou pour le coffre. Sous le capot, l’E-Méhari s’offre un moteur de 67 chevaux et utilise une batterie de 30 kWh pour une autonomie de 200 kilomètres. La version de production a besoin de 8 heures pour une recharge. Le concept crée un contraste avec le SpaceTourer HYPHEN qui est vêtu d'une livrée colorée.

Citroën Spacetourer et Citroën E-Mehari, en images, au salon de Genève 2016

Citroën SpaceTourer HYPHEN. Décrit par la marque aux chevrons comme une « conception suralimentée », qui est le résultat d'un partenariat entre Citroën et le groupe pop niçoise HYPHEN HYPHEN. Le SpaceTourer, reste dans les tons de son acolyte électriques mais, la dominante blanche est délaissée au profit de l’orange vif. Le concept s’offre une garde au sol accru, des revêtements en plastique et des roues de 19 pouces. Le concept a probablement été créé pour faire attirer un public plus jeune.

Citroën a équipé le concept d’un bloc-moteur turbo diesel BlueHDi quatre cylindres de 150 chevaux relié à une boîte de vitesses manuelle à six vitesses. semble remanier sa marque aux chevrons pour lui donner un aspect plus fun et enfin toucher les jeunes conducteurs, une cible difficile à atteindre pour les constructeurs.