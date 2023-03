Salon Los Angeles 2015 : Nouvelle Fiat 124 Spider, un parfum italien en Californie

Sœur de la Mazda MX-5 dont elle reprend la base technique et l’habitacle, la 124 Spider est inspirée du cabriolet Fiat originel des années 1960 avec un unique moteur 160 ch. Lancement courant 2016.

Mise à jour : des photos de la version européenne (sans clignotants oranges obligatoires aux Etats-Unis) ont été publiées (modèles blancs et rouge).



Suite aux différents teasers lancés depuis le début du mois, la Fiat 124 Spider s’est révélée cette nuit au Salon de l’automobile de Los Angeles.



Dolce Vita à LA ?

Comme attendu et vu sur les photos prises lors du tournage, la 124 Spider se dote d’une carrosserie spécifique, marquée par un porte-à-faux avant étendu et des courbes plus prononcées, le faciès évoquant sans conteste le modèle 1966 éponyme. A l’intérieur, aucun aménagement spécifique n’a été réalisé hormis le changement de logo, le cabriolet Fiat ne se distingue en rien de la Mazda, reprenant même le système info-divertissement de l’écran tactile, rebaptisé Fiat Connect 7.0.



Sous le capot, c’est un 4 cylindres 1,4 litre Fiat qui opère, développant 160 chevaux et un couple de 249 Nm, associé à une boîte manuelle 6 rapports de série, automatique en option. Aucune autre motorisation n’a été évoquée, de nombreuses rumeurs voulant une version Abarth dépassant les 200 chevaux.





Lancée initialement dans une série limitée Prima Edizione de 124 exemplaires aux Etats-Unis avant une commercialisation à l’été 2016, la Fiat 124 Spider devrait rejoindre l’Europe en mars au Salon de Genève et être lancée autour de 25.000 euros dans le courant de l’année prochaine.



La Fiat 500C, ici en version Abarth dans une publicité américaine en 2010, était la seule découvrable du catalogue depuis 2008.