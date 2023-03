Scoop : le Bentley Bentayaga « Speed » et ses 650 chevaux sur la route ?

Bentley a annoncé que son modèle Bentayga recevrait au moins une version boostée de quelques chevaux et plus rapide. Serait-ce celle-ci ?

Bentley a fini d’assembler le tout premier exemplaire de son Bentayga en novembre 2015 et la marque de Crewe pense déjà à la suite.

Worldcarfans. En prime l’interview du directeur général de Bentley, Wolfgang Dürheimer, en marge du Salon de Pékin 2016 donnée à AutoExpress permet d’en savoir un peu plus sur le futur SUV.

Le nouveau Bentayaga se nommera donc, pour le moment, le Bentayaga Speed. Selon l’interview, le SUV de luxe aura sous son capot un moteur W12 biturbo de 6,0 litres qui délivrera plus de 600 chevaux. A en juger par la différence entre la Continental GT et la Continental GT Speed, le magazine britannique estime que la puissance du Bentayga sera plus proche de 650 chevaux que de 600 ch.

Ce bonus de canassons devrait permettre au Bentley Speed Bentayga d’avaler le 0 à 100 km/h en moins de quatre secondes pour une vitesse de pointe qui devrait atteindre facilement les 320 km/h.

Bentley Bentayga 2016 en photos officielles





Bentley Bentayaga « traditionnel »

Pour rappel, le Bentayga est équipé d’un moteur 6,0 litres W12 TSI, qui peut délivrer 608 chevaux entre 5.250 et 6.000 tr/min et 900 Nm de couple entre 1.250 et 4.500 tr/min. Le moteur est associé à une boîte automatique ZF à huit rapports et la transmission intégrale s’associe à un différentiel central Torsen, et un différentiel arrière ouvert, ce qui permet de choisir parmi huit modes de conduite différents.