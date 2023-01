Scoop : la BMW i3 toujours en préparation

Après des rumeurs sur un éventuel retard des voitures hybrides, le constructeur bavarois a démenti et continue le développement. Preuve ici avec la petite i3 de nouveau photographiée près de Munich.

Publiées par Gmotors, ces photos espions montrent la future BMW i3 en tests.

Nouvelle vague

La révolution est en marche chez de nombreux constructeurs automobiles, chacun usant de ses technologies. Chez BMW, hors la réduction sensible des consommations, on mise sur une gamme de voitures alternatives, qui sera lancée courant 2013 sous le nom "i". Deux modèles inaugureront cette vague avec le coupé sportif i8 mêlant 3 cylindres diesel et moteur électrique et la citadine i3, à système hybride.

Toujours cagoulée

C'est cette dernière que l'on retrouve dans de nouvelles photos scoop, venant de Gmotors. Surprise de nouveau près de Munich (Allemagne), dans le berceau de la maque, la BMW i3 s'équipe toujours d'un camouflage psychédélique. Les lignes sont proches du concept, avec une carrosserie plus haute, et des portes antagonistes sans montant central. Aidant à la réduction de la liaison au sol, les roues disposent d'une largeur très faible, avec des jantes quasi pleines abaissant le coefficient de trainée aérodynamique.



L'intérieur du prototype de la BMW i3 (crédits : Gmotors)



Quelques détails ?

Question technique, ce prototype est caractérisé par un badge "Hybrid Test Vehicle", alors que le concept était électrique, promettant une option de système à autonomie prolongée (VEAP). La BMW i3 devrait en effet changer de direction avec cette VEAP, soit équipée d'un moteur thermique (essence ou diesel) alimentant les batteries. A noter, une photo révèle l'intérieur, protégé par une cellule en fibre de carbone. Les puristes vont paniquer en observant des éléments empruntés à la Série 1, mais l'habitacle n'est ici pas définitif, loin de là.

Les rumeurs font état d'une commercialisation de la BMW i3 à l'horizon fin 2013, nous laissant une possible présentation au Salon de Francfort en septembre prochain.