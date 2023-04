Scoop : BMW Série 2 Cabriolet, premiers clichés

On en parle depuis des mois, elle est enfin modélisable devant nos yeux. La Série 1 donnera naissance à une nouvelle famille Série 2 en 2013, dont voici les premières photos espions du cabriolet.

La BMW Série 2 Cabriolet pointe son museau sur des premières photos scoop, prises en Allemagne cette semaine.



Première vue

Près de Munich, ville d'origine où siège le groupe BMW, sont régulièrement visibles des prototypes de futurs modèles; Cela n'a pas loupé cette semaine, malgré la neige, avec des tout premiers clichés de la future Série 2, dans sa version cabriolet, publiés par le site Autoevolution. Surprenant, les lignes semblent déjà définitives, avec des proportions très proches de l'actuelle génération (Série 1 Cabriolet), mais avec un museau plus galbé, qui s'avèrera similaire à la berline renouvelée en 2011.



Série 1, Série 2, comment s'y retrouver ?

Plus qu'une gamme, c'est un véritable catalogue à part que prépare BMW. La série 1n'était qu'au départ que la compacte premium, née en 2004. Mais sont arrivées 3 portes, coupé, puis cabriolet et M Coupé. Ces deux derniers auront leur propre dimension, nommée Série 2, le chiffres pairs étant désormais réservés aux coupé et cabriolets. Dans le futur, cela va se compliquer davantage via le monospace devant se nommer Série 1 GT, une berline compacte (Série 1 ou 2 Grand Coupé ?) sera aussi de la partie, ainsi qu'une citadine traction qui sera elle même déclinée en cabriolet. Ouf !



La première sortie publique de la BMW Série 2 devrait intervenir au Salon de Francfort 2013, avec des ventes débutant en fin d'année, et au pire début 2014. Un coupé sera évidemment proposé.



La future BMW Série 2 Cabriolet surprise en Allemagne :