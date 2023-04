Scoop : la future Alfa Romeo 4C se concrétise enfin ?

Après avoir présenté en 2011 un prototype de coupé très encourageant, Alfa Romeo traîne comme d'habitude à développer son nouveau projet. Ces photos pourraient cependant attester des premiers pas de la 4C.

Promise pour 2014, la prochaine Alfa Romeo 4C a peut-être été surprise en tests en Italie.



Tardive !

Salon de Genève, mars 2011, Alfa Romeo crée enfin l'émoi dans l'automobile en levant le voile sur le sublime concept-car 4C. Un petit coupé de 4 mètres de long doté du 1,75 litre turbo - d'au moins 200 ch - et boîte à double embrayage, donnant l'espoir d'un futur modèle annoncé alors pour 2012. Nous voilà 18 mois plus tard, avec une attente toujours aussi grande, et - enfin ! - une première lueur. C'est un prototype de test aperçu en Italie qui réveille les alfistes, à l'apparence bricolée mais revêtant bien les lignes du concept. On parle dès lors d'une présentation au second smestre 2013 pour un lancement courant 2014.



Les paroles, les paroles...

Nous avons beau être séduits par les lignes des modèles d'Alfa Romeo, cela ne cache en rien l'absence d'actualités pour la marque. Avec seulement 2 modèles au catalogue - MiTo et Giulietta - le Biscione recule de 32% cette année en Europe et l'avenir n'est pas plus rose puisque le plus proche modèle est la berline Giulia, repoussée à 2014. Un crossover est également en projet, toujours promis, jamais arrivé, ainsi que ce coupé 4C qui pourrait donc débarquer courant 2014. Et ne parlons pas du débarquement aux États-Unis...



Mais sachant la valeurs des promesses du PDG Sergio Marchionne et le retard de la dernière voiture en date, la Giulietta repoussé un an, l'avenir de cette 4C est encore très incertain.





Une vue de l'arrière de la future 4C grâce à Autoblog Italie