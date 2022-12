Scoop : la future Ford Fiesta ST est de sortie !

Alors que la 7e génération de la Fiesta va prochainement pointer le bout de son capot, nos confrères de Carscoops ont surpris la version sportive « ST » en plein phase de tests.

Depuis plusieurs mois, la gamme Ford a de quoi plaire avec notamment et la dernière GT, véritables stars. Mais la marque à l'ovale bleu ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et alors que la 7e génération de la Fiesta se prépare , sa version sportive « ST » n'est pas en reste. La preuve avec ces photos prises par nos confrères de

Plus musclée et agressive

A l'instar de la future Fiesta « de base », cette nouvelle mouture « ST » abordera des lignes plus angulaires et imposantes, avec un gabarit plus musclé que l'actuelle 6e génération. Malgré le camouflage de ce prototype, qui sembler disposer d'une suspension bien basse, il est possible de voir un fasciés plus agressif et massif avec un spoiler à l'avant ainsi qu'un becquet à l'arrière et une double sortie d'échappement. De facto, il est logique de penser à l'allure générale de qui avait forte impression lors du Salon de Francfort 2015.

Quelle puissance sous le capot ?

Côté moteur, rien n'a évidemment filtré mais il y a fort à parier que Ford ne lâche pas son bloc essence 1,6 l, qui produit actuellement 182 chevaux. Peut-être qu'une montée en puissance se fera sentir, le constructeur américain ne rechignant jamais à rendre ses engins plus puissants quand il le faut. C'est le cas de sa dernière Fiesta ST200, dévoilée lors du Salon de Genève 2016 et lancée en ce mois de juin 2016. Cette concurrente des Peugeot 208 GTi et Renault Clio RS 220 Trophy avait vu sa cavalerie grimper à 200 chevaux (215 pendant 25 secondes grâce au mode « Overboost »).

Reste à savoir quand exactement cette version « ST » de la Fiesta, qui est quant à elle attendue pour 2017, sera officiellement dévoilée.