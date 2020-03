Scoop : la future Jaguar F-Type SVR au-delà de 600 ch ?

De nouvelles photos espions viennent accompagner la venue de la prochaine version hautes performances de la F-Type, dont Jaguar pousserait le moteur à plus de 600 ch.

Elle pourrait être du Salon de Francfort en septembre prochain mais reste pour le moment sous un large camouflage. La F-Type très sportive, flanquée du nouveau blason SVR inauguré par le Range Rover Sport, a en effet été surprise une nouvelle fois en photos en essais intensifs sur le circuit du Nürburgring en Allemagne, comme le publie Worldcarfans.



Project 7 aux 575 ch - alors que le poids serait largement à la baisse pour chercher un 0-100 km/h sous les 4 secondes.



On distingue clairement une cage de sécurité et sièges baquet dans l’habitacle, traduisant un allègement extrême du coupé. Des 1.650 kg de base de la R, la SVR pourrait au mieux tutoyer les 1.500 kg. Le cabriolet, aperçu plus tôt cette année, serait également proposé.



Espérée début 2016, la Jaguar F-Type SVR sera certainement vendue à un prix dépassant les 130.000 euros, marchant ainsi encore plus sur les terres de la Mercedes-AMG GT et de la Porsche 911.