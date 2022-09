Scoop : La future Lamborghini Aventador LP 740-4 2017 sur le Nürburgring

Surprise en essais intensifs sur le circuit allemand du Nürburgring (Allemagne), la version restylée de la Lamborghini Aventador prévue pour 2017 annonce de profondes modifications aérodynamiques. Et mécaniques ?

Lancée en 2011, la Lamborghini Aventador va évoluer au moment de souffler ses 6 bougies au printemps prochain, dont les détails filtrent sur les dernières photos scoop prises au Nürburgring (Allemagne) en ce début de mois octobre 2016.

AventadorLP 750-4 Superveloce. On remarque les apports de cette dernière sur le profil, là où le restylage est le moins sensible, avec la disparitions des écopes noires au profit d’entrées migrant derrière l’arche de pavillon, et à l’introduction des jupes latérales redessinées pour améliorer l’appui et l’apport d’air dans les freins arrière.

Sur la poupe de la super-sportive Lamborghini, les feux ne semblent pas avoir bougé, mais l’extraction d’air a été totalement revue façon SuperVeloce : les grilles sous les feux s'amincissent mais s’étendent en longueur, deux nouvelles se placent autour du diffuseur remanié à plusieurs lamelles. L’échappement à quatre sorties alignées cède sa place à un triangle de trois canules, crachant son plasma en sortie de courbe sur le Nürburgring. A l’avant, si les optiques n’ont là encore pas été redessinées, le bouclier avant été entièrement remodelé ; moins sculpté, il s’accompagne d’entrées d’air sectionnées afin de mieux guider les flux d’air vers les freins et sous la caisse.

Quelle puissance ?

Pour le moment, Lamborghini n’a donné aucune information sur l’évolution de son moteur V12 6,5 litres atmosphérique - l’un des derniers du genre - dont la puissance était à 700 chevaux sur le modèle lancé en 2011 et de 750 chevaux sur la SV en 2015. Comme la puissance doit obligatoirement changer afin de modifier le nom, misons sur 740 chevaux pour que l’Aventador LP 700-4 devienne LP 740-4, 720 et 750 étant déjà pris par les versions Aniversario et SV.

La baisse de poids sera très probablement au programme pour passer sous les 1.550 kg (au lieu de 1.575), de quoi descendre le 0-100 km/h en 2,8 secondes et de pourquoi pas passer officiellement les 355 km/h en pointe (elle avait atteint 354 km/h en Australie).

la Ferrari F12berlinetta de même puissance, aux deux roues motrices, mais au prix bien inférieur (274.000 euros) ? Si les performances seront très proches, la machine de Sant’Agata Bolognese n’aura aucun mal à trouver son (riche) public, qui n’aura d’yeux que pour la sculpture concoctée par l’équipe de Filippo Perini.