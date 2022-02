Scoop : la nouvelle Toyota Yaris 2017 surprise au Japon !

Il semblerait que la firme nippone prépare un second restylage pour la Toyota Yaris, prévu pour cette année : elle a été surprise au Japon, où elle est commercialisée sous le badge Vitz !

Ce nouveau restylage sera-t-il suffisant pour faire face à la concurrence ?

En effet, cette nouvelle 新型ヴィッツの尻かっこいいな pic.twitter.com/2isbrFA6WR dash; こーだい (@x6ypJ4Qfu9e78k2) January 8, 2017



La face arrière arbore désormais des feux étirés à l'horizontale, ainsi qu'un volet de coffre marqué par une ligne creusée qui se prolonge sur le nouveau bouclier arrière. Et même si les photos ne montrent pas sa face avant, il y a fort à parier qu'elle sera également retouchée, avec de nouveaux phares plus modernes ainsi qu'une nouvelle calandre. Pour accompagner le tout, de nouvelles jantes et enjoliveurs devraient faire leur apparition.

Ces retouches cosmétiques seront-elles suffisantes pour rendre compétitive la vieillissante Yaris face à une concurrence de plus en plus agressive, avec notamment des

Inspirée par la compétition ?

En attendant davantage d'informations, nous pourrons observer que cette "nouvelle" Yaris a été préfigurée par la nouvelle Toyota Yaris WRC engagée en Championnat du Monde des Rallyes cette année. On y retrouve notamment des feux arrière et un volet de coffre similaires, ainsi qu'une face avant revisitée que l'on devrait retrouver sur le modèle de série.

Cette nouvelle Yaris devrait être dévoilée au Japon dans quelques jours, le 12 janvier 2017, sous le badge Toyota Vitz. Elle devrait être lancée en Europe en tant que Toyota Yaris d'ici la fin de l'année 2017.