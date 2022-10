Scoop : La future Porsche 911 R aperçue sans camouflage

L’une des Allemandes les plus attendues, la Porsche 911 R a été aperçue sans camouflage lors de ses ultimes essais. La sportive dévoile tout, juste avant le salon de Genève.

Elle n’a pas encore été annoncée par la firme de Stuttgart, mais la Porsche 911 R devrait faire son grand retour lors du salon de Genève 2016.



La Porsche 911 génération Turbo à l'essai dans Automoto !





Un modèle d’anthologie de retour après 50 ans d’absence

Logiquement le petit bolide de chez Porsche devrait se retrouver sur le stand allemand lors du salon de Genève 2016 qui se tient dans quelques semaines. En attendant, les petits malins d’autoevolution ont pu l’observer à l’action lors des ultimes essais de la bête et en prime sans camouflage. A l’instar d’un Combi Volkswagen, ce modèle renvoie les amateurs de Porsche très loin dans le passé, en 1967.

La 911 R c’est vingt-trois exemplaires (dont trois prototypes) originellement produits. 49 ans après, la petite bête revient et d’après les images, elle est en forme.





Une GT3 taillée pour la route

La belle allemande est une déclinaison homologuée de la GT3 et GT3 RS, la jupe avant en est la preuve mais l’énorme aileron arrière est passé à la trappe, bien entendu. La bonne nouvelle pour les amateurs de sensation est le retour de la boîte manuelle six rapports et délaisse la boîte robotisée PDK. Accouplé à la boite de vitesse la 911R s’équipe du fameux flat-6 de 3,8 litres et devrait conserver ses 475 ch actuelles. Le bolide est également allégé à moins de 1.400 kg après la suppression de quelques éléments de confort.

Aucune date de sortie n’a encore fuité mais le modèle sera produit à seulement 600 exemplaires pour un prix d’au moins 150.000 euros.