Scoop : la première image de la Renault ZOE ?

Ceci n'a rien d'officiel, mais Renault a pu faire une gaffe dans la vidéo de présentation de son système R-Link. Y figure cette image, qui serait celle de la ZOE, future variante électrique de la Clio.

Est-ce la Renault ZOE définitive sur cette image ? Si oui, c'est réussi !







La vraie populaire électrique



L'électrique est en marche chez Renault, qui a lancé son utilitaire Kangoo Express Z.E. pour professionnels, sa Fluence Z.E. à la future carrière anecdotique en France et prochainement la Twizy, arme des villes. Le 4ème modèle sera la ZOE (prononcez Zoé), une citadine basée sur la prochaine génération de Clio. Exposée en concept-car en 2010 au Mondial de l'Auto, sa version de série a probablement fuité.





Oups !



C'est Homer S., membre futé du forum Worldscoop qui a remarqué cette probable bourde de la marque, dans la vidéo de présentation officielle du . Sur une image, est visible en (très) petit une illustration de voiture, qui s'apparente à la future Renault ZOE.





La preuve qu'elle serait la version de série



Si l'on exploite à fond l'image donnée, on remarque d'emblée plusieurs différences avec le concept ZOE Preview, orientées vers un modèle de production. Le visage est similaire, mais les phares s'étirent davantage, les creusement sont plus prononcés, la prise d'air inférieure plus ovale. Ailleurs, les jantes diffèrent, les rétroviseurs semblent conformes pour la série, les esuies-glaces apparaissent, le montant central ressort et est plus épais, on devine une antenne sur le toit et apparement des poignées dissimulées aux portes arrière.





Beaucoup de preuves donc qui affirmeraient que nous ayons la Renault ZOE devant nos yeux, Toutefois, nous allons attendre sagement l'officialisation prochaine de la marque, prévue au Salon de Genève 2012 en mars prochain.