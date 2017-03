Scoop : La prochaine limousine de Vladimir Poutine

Par Xavier BEAL | Ecrit pour TF1 |

Une mystérieuse berline a été surprise lors de ses essais en Suède sur un lac gelé. Et cette limousine ressemble à s'y méprendre au modèle actuel du Président de la Russie, Vladimir Poutine.

La Suède est un lieu très prisé des constructeurs automobiles afin de tester leurs futurs modèles dans des conditions extrêmes. Il y a quelques jours, des photographes espions ont surpris une imposante limousine en train de rouler sur un lac gelé. Et cette limousine est peut-être la future voiture officielle de Vladimir Poutine, le Président de la Russie.



Le Tsar des moteurs sous le capot !

Comme on peut le voir sur les photos des espions, cette limousine ressemble à une Rolls-Royce ou à une Bentley. Mais en observant attentivement la calandre, il s'agit d'une Kortezh (cortège en v.f.), conçue par le constructeur russe « Central Scientific Research Automobile and Automotive Engines Institute », plus connu sous l'acronyme de NAMI.

Pour les photos scoop, rendez-vous chez nos confrères allemands d'AutoNEWS.de



Selon les observations, quatre différents modèles sont en préparation : une limousine, un SUV, un monospace et une berline. Des rumeurs font également état d'une commercialisation non-exclusive. Vladimir Poutine et les ministres de la Russie n'en seront pas les uniques acheteurs. Les oligarques et autres millionnaires pourront également acquérir ce véhicule.

Selon une grosse rumeur venant de Russie via le site wroom.ru, Porsche Engineering aurait été missionné pour réalisé un moteur V12 biturbo 6.0 litres de plus de 800 chevaux pour la Kortezh. Ce V12 aurait pour surnom : « le Tsar des moteurs ». Cerise sur le gâteau, cette limopusine devrait posséder des phares aux couleurs du drapeau russe : blanc, bleu, rouge. Sur les photos, on peut en effet apercevoir la bande rouge sur les phares arrière.



Enfin, comme le rapporte Autobild.de, 5.000 modèles devraient sortir des usines russes jusqu'en 2020 dont 200 exemplaires d'ici la fin 2017.

[Plein Phare : Comment sont blindées les voitures des Présidents ?]



[Musée Ford : Les voitures des présidents américains]