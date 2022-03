Scoop : une Ferrari 488 encore plus radicale ?

Un vidéaste amateur a capturé un prototype camouflé qui pourrait préfigurer une version encore plus agressive de la Ferrari 488 GTB. Elle pourrait abriter une motorisation hybride avec un bloc V8.

Le vidéaste amateur Marchettino a immortalisé le prototype d’une potentielle Ferrari 488 GTB encore plus radicale, déguisée en 458 italia.

, dont on reconnait notamment les optiques et le bouclier avant, c’est bel et bien une version encore plus radicale de l’actuelle 488 GTB qui se cacherait sous cette carrosserie mensongère, selon Marchettino.

En effet, on distingue sur les images des entrées d’air sur les flancs, ainsi qu’à l’avant. Néanmoins, si l’arrière se montre furtivement, on note l’absence de pare-chocs, ce qui nous offre tout de même une vue parfaite pour admirer la double sortie d’échappement. On remarque également que cette potentielle 488 énervée est chaussée des jantes ultra-légères de la 458 Speciale.

Is there really a twin-turbochaged hybrid V8 Ferrari on its way?1 https://t.co/DQ7nAn8nsp dash; Marchettino (@MarchettinoYT) 4 août 2016

Possible motorisation hybride

Si pour l’heure, il est encore difficile de donner une estimation exacte de ce qui se dissimule sous le capot, le bruit nous laisserait penser à la présence d’un V8, déjà présent dans l’actuelle 488 GTB.

On entend également un technicien dire au conducteur de ne pas activer le système KERS, une fonctionnalité issue de la Formule 1 que l’on retrouve sur les motorisations hybrides et qui permet de récupérer de l’énergie au freinage. Cette future 488 pourrait-elle donc être un véhicule hybride comme la LaFerrari, dotée en plus de deux turbos ? C’est une hypothèse très probable, ce qui engendrerait alors une supercar offrant des performances qui promettent d’être impressionnantes.