Skoda Snowman: un SUV tchèque pour 2015 ?

Skoda débuterait la production d'un SUV fin 2015 dans son usine de Kvasiny où sont actuellement fabriqués les Roomster, Yeti et Superb : information tirée des médias tchèques. Ce Crossover, qui porterait le nom de Snowman, partagerait la même plate-forme MQB que certains modèles du groupe Volkswagen.

Une arrivée qui se concrétise

Winfried Vahland, patron de Skoda, avait annoncé en décembre dernier l'arrivée d'un SUV pour 2016 ; crossover dont la production débuterait finalement fin 2015, selon nos confrères tchèques. Le Snowman, de son nom pressenti, serait assemblé au même endroit que les Skoda Roomster, Yeti et Superb, à savoir dans les usines de Kvasiny. Toujours d'après ces sources, ce modèle quatre roues motrices sera proposé en version 5 ou 7 places et bénéficiera de la même plateforme que certains modèles du groupe Volkswagen : Skoda Octavia, Volkswagen Golf, Audi A3 pour ne citer qu'eux. D'un point de vue esthétique ce Snowman serait à la croisée du Crossblue et Tiguan avec cette nouvelle approche stylistique aperçue sur le VisionC Concept, attestant du lien de parenté avec Volkswagen (Skoda appartient en effet à la firme allemande)



Skoda lancera avant quoi sa troisième génération de Fabia à l'automne prochain.