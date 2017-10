Sommaire : Audi R8 Spyder, Harley, Coccinelle et 911 R ce dimanche 23 octobre 2016

Par Matthieu LAURAUX | Ecrit pour TF1 |

PLATEAUX : LA COCCINELLE

Après le match des SUVs de luxe, Automoto est au Mexique cette semaine pour découvrir la nouvelle VW Coccinelle, qui évolue encore. Pourquoi au Mexique ? Parce que c'est là-bas qu'elle est fabriquée, pour le monde entier. Nous visiterons cette usine, l'une des plus grandes du pays. Et nous partirons en pèlerinage pour retrouver les anciennes Coccinelles, vendues à des millions d'exemplaires au Mexique. Vous saurez tout sur la Coccinelle, le modèle le plus célèbre du monde.

PLEIN PHARE : LES SERIES LIMITEES

Ce sont des modèles d’exception, des véhicules exclusifs produits à très peu d’exemplaires. Ferrari, Porsche, Lamborghini, tous les constructeurs s’y mettent. Automoto a pu prendre le volant la Porsche 911 R. L’occasion de décrypter le phénomène de ces voitures de petites séries. C’est le plein phare de la semaine.





EVENEMENT : RAID EN QUAD

L'automne est sans doute la meilleure saison pour pratiquer le quad. Et ce n'est pas un hasard si la France abrite un grand nombre d'adeptes : plusieurs régions offrent les meilleurs reliefs et chemins pour de grandes randonnées découverte. Automoto a suivi quelques-uns de ces passionnés et répond à toutes vos questions autour de cet engin qui reste malgré tout dangereux et dont la pratique est très encadrée. Reportage dans le Puy-de-Dôme.

ESSAI : L’AUDI R8 SPYDER

L'Audi R8 se fait désirer depuis sa présentation au Salon de New York d’avril 2016. 540 chevaux, 540 Nm de couple, un 0 à 100 km/h avalé en 3,5 secondes et bien évidemment un V10 à la symphonie décoiffante !!! Jessica Paupinat est tombée sous son charme sur les routes de la Costa Brava en Espagne.





GRAND FORMAT : AU CŒUR d'HARLEY-DAVIDSON

Pénétrez dans l'antre historique du légendaire constructeur américain de motos, Harley-Davidson, à Milwaukee dans le Wisconsin. Comment est fabriquée une Harley ? Comment cette success story a commencé ? Et quel avenir avec notamment la nouveauté du moment, la "Roadster" ? Reportage sur place Pierre Gallaccio et Eric Mingant.

