Les stars du Salon Automobile de New York 2015 en vidéos

Très américain avec par exemple la Chevrolet Malibu ou la Cadillac CT6, le Salon automobile de New York offre des premières mondiales d'importance comme les McLaren 570S Coupé, la nouvelle Jaguar XF ou la Porsche Boxster Spyder.

































Le Salon automobile de New York a ouvert ses portes à la presse le 1er avril, dévoilant de nombreuses premières mondiales pour le public qui en profite du 3 au 12 avril. Et, de la berline populaire Chevrolet Malibu à la super-sportive McLaren 570S Coupé au V8 570 chevaux, en passant par le concept-car Lincoln Continental ou encore la grande limousine Cadillac CT6.Annoncé comme l'entrée de gamme de la marque, ce coupé est toutefois plus grand que la 650S ! Plus léger (1.317 kg) mais moins puissant via le V8 3,8 litres biturbo 570 ch, ce 570S vise la Porsche 911 GT3, claquant le 0-100 km/h en 3,2 secondes et pourrait être lancée fin 2015 aux environs de 150.000 euros.: cette deuxième génération mise sur des lignes encore plus dynamiques, ainsi que sur un poids inférieur (à partir de 1.700 kg) à ses rivales BMW Série 5, Mercedes-Benz Classe C ou Audi A6.: si le Cayman a sa version GT4, le cabriolet a son Spyder, une version plus sportive dote du même 3,8 litres 6 cylindres, configuré ici à 375 ch, et au toit partiellement repliable manuellement. Prix annoncé : 82.340 euros et livraisons à partir de juillet.: retour en force de la marque américaine sur le segment des grandes berlines de luxe. Remplaçante de la XTS, cette CT6 lancée aux Etats-Unis fin 2015 sera disponible en Europe courant 2016, avec moteurs essence 265 à 400 chevaux.: restylage donnant un remplacement du nom ML, aux traits adoucis, accueillant une version inédite hybride rechargeable, ainsi que les versions AMG 63 au V8 allant jusqu'à 585 chevaux.grande berline luxueuse, dont la version de série est programmée en 2016, seulement en Amérique du Nord.: quatrième génération du SUV, disponible fin 2015 en France avec moteur hybride essence 300 chevaux.en vert (fluo) et contre toutes ! Piquant un peu les yeux, cette Civic est très différente de notre version européenne, affichant les lignes de la 10ème génération nord-américaine sous des traits sportifs.: Encore plus équipée, luxueux, la référence des SUVs haut de gamme accueille une version encore plus puissante du V8 5,0 litres, porté à 550 chevaux.: c'est l'une des berlines les plus vendues aux Etats-Unis avec près de 190.000 exemplaires en 2014. Passée brièvement en France sans succès, la Malibu se renouvelle avec un style plus expressif, un poids réduit et cible la numéro 1 du segment, la Toyota Camry.