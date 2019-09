Subaru préfigure la future Impreza 2016

Pour le Salon de Tokyo 2015, la firme japonaise Subaru débarquera avec un avant-goût de sa future génération de compacte Impreza, sous la forme d’un concept-car.

Rendue célèbre par le rallye après sa sortie en 1992, la Subaru Impreza voit déjà une 5ème génération se profiler à l’horizon.



La Subaru Impreza WRX STi face à la Mitsubishi Lancer Evo (2009)





Sur le stand du Salon de Tokyo ouvrant ses portes le 29 octobre prochain, sera exposé un concept-car Impreza 5-Door, dont le but est de préfigurer le design de la future génération de la compacte éponyme, s’inscrivant dans le thème « Dynamic Solid » marqué par des arêtes vives et de nombreux reliefs.



Avec ce show-car, il devient clair que l’Impreza, qui s’est faite connaître en berline à coffre, se convertit progressivement en carrosserie à hayon afin de laisser la 4 portes à la WRX, ou pour les marchés qui en sont friands, dont les Etats-Unis. Rien n’est dit question moteur, mais on espère y voir une évolution du 4 cylindres à plat (boxer) 2,0 litres, aujourd’hui à 150 chevaux.



Aux côtés de la Subaru Impreza 5-Door Concept, le crossover Viziv – qui s’annonce depuis 2ans déjà… - sera remanié en version « Future » encore plus proche de la série, dont les lignes semblent étroitement liées à l’Impreza.