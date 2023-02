Superbike 2015 : Rea et Haslam sont les rois à Phillip Island

Jonathan Rea et Leon Haslam se sont livrés un beau duel lors des deux courses à Phillip Island. Au final, ils en ont gagné une chacun et sont ex-aequo au classement général.

Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team) et Leon Haslam (Aprilia Racing Team - Red Devils) ont livré un spectacle haletant au cours des deux courses à Phillip Island. Si bien qu’ils en ont remporté une chacun ou terminé dauphin de l’autre. La saison 2015 de Superbike commence très bien.



Course 1 : pole convertie pour Jonathan Rea

Jonathan Rea partait avec un avantage certain : il avait signé la pole la veille et, logiquement, a dominé la quasi totalité de la première course dimanche. Pour son baptème sous les couleurs de Kawasaki, qui n’avait plus gagné en Australie depuis 1996, le Britannique n’a pas déçu. Pourtant, il est tombé sur un adversaire de taille en la personne de Leon Haslam. Après avoir subrepticement pris la tête au treizième tour, l’Anglais a mené la vie dure à Rea dans le dernier tour et la victoire s’est jouée sur le fil puisque 0.039s sépare les deux pilotes à l’arrivée, à l’avantage du Nord-Irlandais. Chaz Davies (Aruba.it Racing-Ducati SBK Team) ferme la troisième marche du podium.



A noter la dix-septième place de Randy de Puniet (Voltcom Crescent Suzuki) alors qu’il s’est longtemps battu pour le top 10. Autre Français, Christophe Ponsson (Grillini SBK Team) n’a malheureusement pas rallié l’arrivée.



Course 2 : Leon Haslam se rebiffe

Sans doute un peu frustré par le déroulement de la première épreuve, Leon Haslam s’est rebellé lors de la deuxième et a, encore une fois, proposé un beau duel avec Jonathan Rea. Les deux Britanniques ont encore attendu le dernier tour pour désigner un vainqueur et, pour dix petits millièmes, l’Anglais, qui n'avait plus gagné depuis 2010, a pris le dessus sur le Nord-Irlandais, Chaz Davies se contentant, là aussi, de la troisième place. Au classement général, Leon Haslam et Jonathan Rea comptent le même nombre de points (45).



La deuxième course a un peu mieux sourit aux Français puisque Randy de Puniet, qui avait chuté en début de semaine, figure dans le top 10 tandis que Christophe Ponsson a glané un point grâce à sa quinzième place.