Superbike - Misano 2014, course 1 : Sykes sur sa planète

Tom Sykes, actuel leader au classement pilotes, a marqué son terrain ce dimanche en remportant la première des courses qui figurent au programme de la 7e manche du calendrier à Misano. Le Champion du Monde en titre a caracolé en tête de bout en bout. Classé 2e à l'arrivée, le Français Loris Baz offre le doublé à Kawasaki tandis que Marco Melandri grimpe sur la 3e marche du podium.

La bagarre aura été quasi inexistante dans cette première course du week-end à Misano puisque jamais le poleman Tom Sykes n'aura été inquiété. Le pilote Kawasaki réalise une bonne affaire d'autant plus que son plus proche rival au Championnat Sylvain Guintoli ne termine que 5e.



Kawasaki au dessus du lot

Les pilotes de la catégorie Superbike disputaient ce matin leur première course du week-end et le suspense aura tourné court. Toni Elias (Aprilia), grand animateur de ce premier tour, devra rapidement se rendre à l'évidence en s'effaçant face aux deux représentants Kawasaki que sont Tom Sykes et Loris Baz ; le Britannique imprimant le rythme que le Français sera en mesure de suivre au début. Les Aprilia de Marco Melandri et de Sylvain Guintoli viendront à bout à leur tour de l'Espagnol mais les tricolores se montreront moins à l'aise à la différence de leur coéquipier... et tandis que Baz laisse filer Sykes en tête de course, Guintoli perd lui une position au détriment de Chaz Davies (Ducati), parvenu à s'intercaler entre les deux machines italiennes. Des lors le classement restera figé. Doublé Kawasaki donc à l'arrivée puisque le Champion du Monde Superbike s'impose devant son coéquipier. 3e place de Melandri.





Mauvaise opération pour Guintoli

Davies échoue pour quelques dixièmes au pied du podium. Guintoli, classé 5e, concède de précieux points au classement pilotes. Le Français accuse en effet 27 points de retard sur Tom Sykes après cette course, au lieu de 13. Suivent ensuite Elias, Jonathan Rea (Honda), Davide Giugliano (Ducati), Eugene Laverty (Suzuki) et Leon Haslam (Honda). Les autres tricolores Sylvain Barrier (BMW) et Jérémy Guarnoni (Kawasaki) terminent respectivement 15e et 16e.





Marseillaise en Supersport

Victoire en catégorie Supersport du Français Jules Cluzel, qui décroche son 2e succès de l'année après celui de Phillip Island. Le pilote MV Agusta devance à l'arrivée Michael Van der Mark (Honda) et Patrick Jacobsen (Kawasaki) ; se relançant ainsi au Championnat. Côté tricolores également, à noter les 7e et 16e places de Florian Marino (Kawasaki) et de Valentin Debise (Honda)



Le 2e course Superbike sur le tracé de Misano Adriatico aura lieu ce dimanche à 13h.