Le Suzuki SX4 se refait une beauté !

La phase 2 du Suzuki SX4 a déjà été présentée au salon de Francfort, mais ce n'est que six mois plus tard, qu'il débarqye chez nous ! Le crossover compact arrive en France avec un nouvel habillage.

A la fois ludique et pratique, le SX4, malgré son gabarit typé citadine se veut polyvalent en toutes circonstances. Disponible en 2 ou 4 roues motrices, le crossover nippon compte bien séduire les citadins amateurs de week-end en nature.