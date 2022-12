Teaser - Faraday Future : des sièges "défiant la gravité" !

Il sera enfin dévoilé dans quelques jours, à l'occasion du CES 2017...

Faraday Future multiplie les teasers pour annoncer son premier SUV électrique. Cette fois-ci, c'est un court clip intitulé "Defying Gravity" ("Défier la gravité") qui a été publié sur internet, dans lequel le constructeur californien annonce tout bonnement que les sièges de ses véhicules ont été construits "pour lutter contre le poids de la gravité", et possèdent une "ergonomie inspirée de la NASA"...

Des propos ambitieux pour mettre en avant un intérieur qui semble présenter des sièges individuels au garnissage cuir fauve, aux inserts en aluminium et dont le design ergonomique a été pensé pour offrir un bon maintien. Le teaser présente également quelques images furtives de la voiture, dont une vue aérienne qui nous offre un aperçu de sa silhouette et de ses rétroviseurs à la forme distrinctive, qui embarqueront des caméras afin d'assurer la rétrovision.

Inspired by @NASA engineers. Sculpted by world-class designers. Defy gravity at #CES2017. #FirstForward pic.twitter.com/qDQ4CWBCfr