Tesla : Elon Musk dévoile une vidéo de la Model 3

Par Xavier BEAL | Ecrit pour TF1 |

Elon Musk est un homme à part. Le fondateur de Paypal et de Tesla aime bien sortir des sentiers battus. En voici une nouvelle preuve avec la Tesla Model 3. Le Sud-africain tout simplement publié sur son compte Twitter une vidéo de la future voiture électrique de sa marque.



Six secondes pour une accélération

Dans la vidéo d'Elon Musk, qui ne dure que six secondes, on peut voir la Model 3 démarrer en trombe avant de stopper sa course une cinquantaine de mètres plus loin.





C'est bien évidemment trop peu pour satisfaire les fans de la marque mais Elon Musk a accompagné son tweet d'une légende : « First drive of a release candidate version of Model 3 ». En informatique, le terme « release candidate » désigne un logiciel qui fonctionne dans sa version bêta mais ne peut pas encore être commercialisé.

On peut donc en déduire que cette Tesla Model 3 n'est pas la version de série définitive et qu'il y aura donc encore quelques améliorations à faire.

A l'heure actuelle, nous savons que la Tesla Model 3 sera produite à partir de juillet 2017 et que 200.000 commandes ont déjà été enregistrées !



Cette voiture, qui se veut abordable pour le grand public, devrait être vendue à partir de 35.000 dollars aux États-Unis et a on déjà pu apercevoir l'intérieur du véhicule grâce à des fuites sur le net. Enfin, concernant ses performances, on annonce une autonomie de 345 km et la capacité de passer de 0 à 100 km/h en moins de six secondes.

► Le logo Tesla enfin expliqué par Elon Musk lui-même

[Grand Format : Jusqu'où ira Tesla ?]



[Grand Format : Tesla, le pari gagnant de l'électrique]