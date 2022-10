Le Tesla Model X débarquera début 2016

Dévoilé voilà trois ans, le crossover électrique Tesla se fait encore attendre, mais le constructeur californien a confirmé son lancement pour 2016, seulement avec la version P85 à quatre roues motrices et double motorisation.

Le 15 février 2012, Tesla passait la troisième après son Roadster et Model S. Le crossover Model X devait être le nouveau fer de lance de la marque californienne mais a été retardé à plusieurs reprises. Dans (Salon de l'électronique de Las Vegas), ayant ouvert ses portes le 6 janvier, la firme d'Elon Musk a confirmé son intention de le produire début 2016.







Un Model (X) à part

Malgré l'avoir vu maintes fois, nous ne nous habituons pas à ce Model X, pour rappel un crossover électrique à portes arrière papillon ! Encore plus fort, la dernière évolution de la berline Model S, la motorisation double P85D de 700 chevaux, pourrait être également proposée, en plus de la version et 85D (416 ch et 4 roues motrices).



Cependant, nous n'avons pas encore eu le droit à la version définitive, ni ses caractéristiques. Or, avec un poids logiquement supérieur à la Model S (déjà à 2.100 kg), l'autonomie de cette dernière d'environ 480 km sera revue à la baisse, tout comme ses performances, soit environ un 0-100 km/h en 6 secondes environ pour la version 85D. Son prix devrait se situer autour de 90.000 euros.



Outre le Model X, Tesla devrait confirmer sa berline familiale électrique pour 2017, la qui ira défier les BMW Série 3,Audi A4 ou Mercedes-Benz Classe C, pour un tarif attendu à 35.000 dollars outre-Atlantique et donc légèrement supérieur à 30.000 euros en France.





