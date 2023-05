Test : Le Dacia Duster jugé dangereux, l'ESP en série pour 2011

Sans ESP, le Dacia Duster serait dangereux lors de manoeuvres d'évitement. Les hollandais de ANWB ont testé le SUV roumain sans l'équipement, perdant le contrôle à la limite de l'accident.

Un test d'évitement du Dacia Duster a révélé une instabilité sur les modèles non dotés de l'ESP.

Le test

Non éloigné du test de Moose, la manœuvre d'évitement opérée par les hollandais de ANWB était réalisée à 65 km/h avec un modèle 4x4. Une première série de tests avait été opérée, résultant en des résultats au bord du carton rouge, puis AWNB demanda à l'importateur Autokampionen de fournir en sus un modèle 4x2 pour comparaison lors de la seconde série.

Les faits

Comme sur la vidéo ci-dessous, on remarque que la version 4x4 est d'abord peu contrôlable lors de l'évitement, sans grande incidence et surtout moins impressionnant que le test original, dû à la différence de surface selon ANWB. Quant à la version 4x2, on frôle l'accident, le Dacia Duster se cambrant sur deux roues, manquant de se retourner. Une troisième série de test a été effectuée : même constat.







La réponse de Renault

Evidement, le groupe Renault, propriétaire de Dacia pour rappel, a commenté très rapidement ce test avant que la mauvaise publicité ne s'étale, comme ce fut le cas pour le Mercedes Classe A et dans une moindre mesure le Citroën Nemo. Ainsi, tous les Dacia Duster seront équipés de l'ESP en série d'ici mars 2011 et d'un système d'évitement de retournement.

Voilà donc un petit malaise dans la success-story du SUV low-cost. Mais saluons la réponse rapide du constructeur.