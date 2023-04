The Crew : le jeu vidéo disponible ce 2 décembre 2014

Mustang, LaFerrari, Pagani, Camaro. Mélangez ces entités à une carte ouverte géante des Etats-Unis et vous obtenez The Crew. Évidemment, cela est plus complexe, mais rien qu'au visionnage de la bande-annonce, le jeu vidéo met le paquet pour sa sortie, ce 2 décembre sur Xbox One, Playstation 4 et PC.

Il tombe à temps pour Noël et ravira les amateurs de belles cylindrées et de grands espaces. The Crew, nouveau jeu vidéo présenté depuis plusieurs mois par Ubisoft, mélange la liberté de mouvement et les plus désirables automobiles du monde. Disponible ce 2 décembre, il bombarde l'univers du jeu vidéo de course avec une nouvelle vidéo qui "envoie du pâté".



Les Etats-Unis en supercar

Désert du Nevada, la nouvelle Ford Mustang dépoussière les routes interminables. Puis l'on passe à une LaFerrari jouant avec l'univers urbain, tout en allant vers des poursuites au volant d'une RUF (Porsche préparées) ou Shelby GT350.



Tout est réuni dans le clip de lancement, synthétisant le contenu de The Crew. Circulant dans une carte ouverte type Forza Horizon, vous pourrez passer de des gratte-ciels de New York à l'agglomération de Los Angeles (en 1h30 paraît-il) tout en profitant des Grandes Plaines, de Miami ou des Montagnes Rocheuses. Un mini Etats-Unis est praticable ; mais outre les escapades infinies, une campagne solitaire (environ 20 heures) sera le fil rouge, tandis que le nom même du jeu ("Le clan") en français a pour optique de vous faire jouez en groupe des missions diverses, le slogan étant "Never Drive Alone" (Ne conduisez jamais seul).



Quant aux voitures, le choix sera très appréciable. Il est possible de jongler entre les muscle-cars Chevrolet Camaro, Dodge Challenger, Ford Mustang, entre les supercars Aston Martin DB9, Ferrari LaFerrari, Pagani Huayra, voire les légendes Lamborghini Miura ou Shelby Mustang GT350. Et ce n'est pas fini, car chacune pourra recevoir l'un des 6 kits de personnalisation (du tuning quoi) en fonction de vos goûts et course à effectuer (tout-terrain, circuit, etc).



Disponible ce 2 décembre 2014, The Crew est vendu pour consoles Xbox One et Playstation 4 (entre 55 et 70 euros selon revendeurs) et sur PC (entre 45 et 50 euros), des éditions limitées étant proposées au lancement.