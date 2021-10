Theophilus Chin livre son interprétation du Talisman Coupé

Theophilus Chin, designer malaisien, a imaginé un modèle de coupé deux portes inspiré du Renault Talisman, introduit la semaine dernière par la marque au losange.

Le Renault Talisman, dévoilé il y a tout juste quelques jours par le constructeur Français, n’en finit plus d’être décliné par les designers. Après les versions RS et break représentées par le Hongrois X-Tomi, voici désormais la déclinaison coupé de la berline ; des croquis signés Theophilus Chin.

Un Talisman sous toutes ses formes



Ce Talisman en configuration deux portes revêt un design extérieur assez élégant, même s’il ne devrait très probablement jamais voir le jour, à la différence du break qui viendra remplacer l’Estate. Et en bon coupé, exit l’espace de chargement à l’arrière !



A noter que sur le modèle ‘original’, l’accent avait été mis sur l’esprit novateur avec une silhouette anguleuse qui laissait place à des formes nettement plus musclées. Avec ses 4,85 mètres de long pour 1,87 de large, le Talisman est très légèrement plus grand que ses concurrents à savoir la Citroën C5, la Peugeot 508 et la Volkswagen Passat. Sept offres de motorisations seront proposées pour ce modèle dont un quatre cylindre cylindres 1,6 litres TCe de 200 chevaux et deux diesel 1,6dCi de 130 / 160 chevaux. Prix d’entrée estimé à 25 000€.