Top 10 : les voitures de films

Éléments de décors, les voitures sont parfois des personnages à part des films, voire les protagonistes. Voici les 10 voitures qui ont marqué le cinéma et leur film associé.

Notre Top 10 élit ici les dix voitures de films les plus mythiques.





Sélection difficile



Inutile de dire que le choix n'a pas été aisé. Nous avons du dire non à beaucoup, dont Christine, la Plymouth Fury du film éponyme, les voitures de James Bond (sauf une rassurez-vous), la 2CV de "Le Corniaud", les MINI de "The Italian Job", les Toyota Supra ou Dodge Charger de "Fast Furious" ou la Ford Thunderbird de "Thelma Louise". Voici la sélection des 10 plus mythiques.





Et dans le même esprit, nous allons prochainement préparer un Top 10 pour les séries TV !