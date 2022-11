Tour estival 2010 des Champs-Elysées : l'Atelier Renault

Remontons les Champs-Elysées pour le deuxième épisode, l'Atelier Renault a cet été pour thème " Oxygène ", présentant les dernières évolutions écologiques de la gamme au losange.









Electrique au portique

Star de l'exposition, c'est indéniablement la Renault Zoé, le prototype préfigurant le futur modèle de 2012, promis à 15.000 euros par le constructeur. Electrique, il cultive le spectacle grâce à ses portes en élytre, ses cellules de pavillon en nid d'abeille et ses diodes.

Influence voltée

Autre prototype mis en avant, la Renault Twizy et sa bonne bouille de citadine attise plus la curiosité des visiteurs aevc ses messages lumineux, tous étant prêts à l'essayer. Plus proche de nous, la Renault Fluence Z.E. s'affiche décortiquée à quelques mois de sa commercialisation.

Le thermique aussi

Si l'hybride est absent chez le constructeur, il mise sur la pollution toujours moins importante de ses motorisations thermiques, que ce soit en diesel ou en essence. Les blocs eux-mêmes sont visibles, évidemment bien polis et scintillant, quant un écran vient montrer l'évolution depuis 15 ans.

Participatif

En sus, les Renault Scénic Bioéthanol et Twingo eco2 montrent les véhicules les moins émetteurs de la gamme actuelle. Et en parallèle, les visiteurs sont invités à s'exprimer sur le tableau des éco-gestes, où toutes les nationalités et âges viennent se mêler, et ironiquement des messages type « Je n'utilise pas de voiture ! ».

En résumé, l'expostion de l'Atelier Renault se veut verte à souhait et surtout ouverte à moins d'un an du lancement des véhicules électriques.