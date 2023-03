Toyota RAV4 2015 : nouvelle gueule et version hybride

Renouvelé il y a deux ans, le SUV japonais amène au Salon de New York deux évolutions, un restylage modifiant la face avant pour la fin de l'année 2015, ainsi qu'une motorisation hybride essence, disponible début 2016.

Très populaire voilà 15 ans, le RAV4 est passé à côté de la mode des SUVs et crossovers. La génération actuelle lancée en 2013 n'a pu prendre le virage escompté, mais les évolutions apportées au Salon de New York devraient lui redonner un certain intérêt.



Ramage et plumage

Premièrement, Toyota opère un restylage assez conséquent, modifiant le faciès avec de nouveaux phares plus petits (à diodes), la disparition de la calandre traditionnelle pour plusieurs ouvertures horizontales, tandis que l'arrière ne remodèle que l'intérieur des feux. L'intérieur accueille de nouveaux compteurs avec un petit écran couleur, de nouvelles garnitures, le régulateur de vitesse adaptatif, les feux de route automatiques, l'alerte de franchissement de ligne ou encore le système précollision, ralentissant la voiture en cas de détection de piéton ou de véhicule devant.



La seconde évolution d'importance est l'arrière d'une version hybride, à l'instar des , et . Le système hybride est composé d'un bloc essence 2,5 litres associé à un moteur électrique, probablement celui des et GS 300h (223 ch), mais à la puissance encore inconnue. Les blocs essence et diesel 150 chevaux devraient être reconduits sur le modèle 2015.



La version restylée de la Toyota RAV4 sera disponible à la fin de l'année 2015, le RAV 4 Hybride étant proposé seulement à partir de 2016 autour de 30.000 euros.