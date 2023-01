Les Trophées de l'Argus 2010 récompensent les Audi A5, Citroën C3 et Peugeot 3008

Pour la deuxième année consécutive, L'Argus de l'automobile a décerné ses trophées. Les lauréates, l'Audi A5, la Citroën C3 et la Peugeot 3008, ont été primées pour leur rapport coûts/prestations.

Trois catégories ont été récompensées.



Les Polyvalentes

La Citroën C3 s'est imposée de justesse devant la Volkswagen Polo. Les organisateurs de l'élection ont finalement choisi la Française pour son rapport prestation/coût d’utilisation plus avantageux.



Les familiales et haut de gamme

La Peugeot 3008 a remporté l'’unanimité des suffrages. Enfin dans la catégorie haut de gamme, c'est l'Audi A5 Sportback qui remporte le Trophée 2010 grâce à "une consommation hors pair pour les performances, un prix du neuf bien étudié et une excellente valeur de revente", expliquent les organisateurs de l'élection.



Signalons en complément que le titre d'Utilitaire de l'année a été attribué à l'Iveco Eco Daily devant les Dacia Logan, Ford Connect, Mitsubishi Canter, Nissan NV200 et Volkswagen Transporter.