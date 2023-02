Tuning : La BMW M6 Cabriolet G-Power grimpe à 740 ch

Spécialiste des préparations BMW, le préparateur allemand propose un kit d’évolution pour le cabriolet M6 avec un moteur V8 gonflé à 740 chevaux.

Touchant toutes les gammes de la marque BMW, G-Power présente son lot de modifications concernant le cabriolet M6, version sportive de la Série 6 découvrable récemment restylée avec ses cousins Coupé et Gran Coupé.



Un gain à prix compétitif

Avec la modification électronique via une puce baptisée « Bi-Tronik 5 V4 », le moteur V8 4,4 litres voit sa puissance maximale grimper de 560 à 743 chevaux à 6.500 tr/min, et son couple de 690 à 976 Nm à 4.500 tr/min. Ainsi, les performances font un bon significatif, avec un 0-200 km/h communiqué en 10,7 secondes seulement, et une vitesse maximale dépassant les 300 km/h avec la capote ouverte.





En marge des évolutions mécaniques, G-Power remplace le système d’échappement par un nouveau en titane à 4 sorties, donnant un poids abaissé de 12 kg, et chausse les roues de jantes 21 pouces (gris, noir, argent ou personnalisées) en aluminium léger « Hurricane RR » et de roues Michelin 255/30ZR21 (avant) et 295/25ZR21 (arrière).



Le prix total n’est pas indiqué, mais en additionnant la modification moteur (4.500 euros), les échappements (6.300 euros), les jantes (9.100 euros), ce sont environ 20.000 euros à rajouter aux 142.600 euros d’origine de la BMW M6 Cabriolet. Si vous êtres intéressés, le site officiel saura vous guider.