Tuning : Le Jaguar F-Pace à la sauce Hamann

Par Xavier BEAL | Ecrit pour TF1 |

Hamann Motorsport est un nom bien connu dans le monde de la préparation automobile. Depuis 1986, le préparateur allemand, basé à Laupheim, est devenu une référence mondiale en moins de trente ans. Une de ses plus célèbres préparations est le BMW X6. Mais cette fois, Hamann s'est attaqué à un véhicule britannique : le Jaguar F-Pace.

► Tuning : La Jaguar F-Pace de Hamann en photos officielles

Un look plus bestial

Alors ça donne quoi le SUV de luxe de Jaguar à la sauce Hamann ? Tout d'abord, le look a été retravaillé pour devenir plus sportif et plus agressif. Le bouclier arrière accueille désormais un imposant extracteur d'air ainsi qu'une ligne d'échappement avec quatre sorties. Le bouclier avant a été modifié et se voit doté d'un splitter dans la partie basse. Ce F-Pace reçoit également des jantes Anniversary Evo II de 23 pouces disponibles en trois coloris.



Des performances améliorées

Bien évidemment, lorsqu'un véhicule passe entre les mains d'un préparateur, on exige une amélioration des performances. C'est le cas avec ce F-Pace même si on reste un peu sur notre faim. En effet, le F-Pace 30d monte à 340 chevaux au lieu de 300, tandis que le moteur essence du F-Pace S passe de 380 à 410 chevaux.

Chose surprenante, Hamann n'a pas communiqué sur la vitesse maximale du SUV ni sur son temps de passage pour l'exercice du 0-100 km/h. Quant au prix, Hamann le réserve pour ses futurs clients. La version de base étant vendue à partir de 44.410 euros, on peut penser que le F-Pace d'Hamann dépasse les 55.000 euros.

► Tuning : La BMW M2 à la sauce Hamann

► Hamann s'attaque au Range Rover Evoque Cabriolet

[Grand Format : Jaguar F-Pace et Maserati Levante, l'essor des SUVs de luxe]