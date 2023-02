Tuning : La Mercedes C63 S AMG à la sauce Brabus

Brabus s’est attaqué à la Mercedes C63 S AMG. Et cette édition « Green Hell » du préparateur allemand est encore un monstre de puissance.

Brabus n’a jamais fait dans la demi-mesure. En voici une nouvelle preuve.





Il ne faut pas toujours associer le vert à l’écologie. Surtout lorsque la couleur provient de Brabus, le génial et hyperpuissant préparateur allemand spécialiste des Mercedes. Récemment, la firme s’est penchée sur la déjà très impressionnante Mercedes C63 S AMG en version break. Comme si elle manquait déjà de caractère. Et comme si 510 chevaux ne suffisaient pas.

Beaucoup de carbone…

L’édition « Green Hell » ou « Enfer vert » en français –une allusion au circuit du Nürburgring?- s’habille d’une livrée vert pomme et de trois bandes noires qui s’étendent la longueur de la carrosserie, de son large diffuseur en carbone jusqu’à la calandre. La fibre de carbone est, sans surprise, omniprésente, et la quadruple sortie d’échappement revue a de quoi nous laisser bouche bée.

La Mercedes C63 S AMG à la sauce Brabus en photos

…et de puissance

Equipée du kit Brabus PowerXtra B40S, elle est capable d’atteindre les 320km/h, et d’avaler le 0 à 1000km/h en moins de 4 secondes (3,8s exactement), le tout grâce à un V8 biturbo maintenant capable de développer 650 chevaux et à un couple mesuré à 820Nm. Rien que ça. Le monstre n’en est finalement pas plus gourmand, Brabus annonçant une consommation mixte de 8,4L/100km. En théorie.